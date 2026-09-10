Batum’dan kalkan uçak Rize’ye acil iniş yaptı

Gürcistan
'ın Batum kentinden Ordu- Giresun Havalimanı'na gitmek üzere havalanan iki kişilik özel uçak, motor arızası nedeniyle Rize
-Artvin Havalimanı'nın kuzeybatısında, sahilden yaklaşık 4 mil açıkta denize acil iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, Belçika uyruklu Vlasselaer Werner ve Christian Peiffer'i uçaktan güvenli şekilde kurtardı. 55 ve 69 yaşındaki iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenirken, tedbir amacıyla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıkları bildirildi.
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Mete Efendioğlu - Editör