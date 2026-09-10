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Giriş Tarihi: 10.09.2026

Batum’dan kalkan uçak Rize’ye acil iniş yaptı

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Batum’dan kalkan uçak Rize’ye acil iniş yaptı
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Gürcistan'ın Batum kentinden Ordu- Giresun Havalimanı'na gitmek üzere havalanan iki kişilik özel uçak, motor arızası nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı'nın kuzeybatısında, sahilden yaklaşık 4 mil açıkta denize acil iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, Belçika uyruklu Vlasselaer Werner ve Christian Peiffer'i uçaktan güvenli şekilde kurtardı. 55 ve 69 yaşındaki iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenirken, tedbir amacıyla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıkları bildirildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#RİZE #GÜRCİSTAN

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Batum’dan kalkan uçak Rize’ye acil iniş yaptı
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