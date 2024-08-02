Bay tehlikenin son görevi olimpiyatlar

Adrenalin tutkusu ve sinemaya olan sevgisiyle bilinen Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise'un Paris Olimpiyatları'nın kapanış töreninde şaşırtıcı bir gösteriye imza atacağı ortaya çıktı. Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" ile izleyiciyle buluşan Cruise, Paris Olimpiyatları'nı yakından takip ediyor. Ünlü oyuncunun yalnızca Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı izlemek için orada olmadığı, "çok gizli" bir gösteri hazırlığında olduğu öğrenildi. 62 yaşındaki oyuncunun, kapanış töreninde unutulmaz bir gösteriye imza atacağı açıklandı. People'ın haberine göre, Cruise, Paris Olimpiyatları'nın kapanış töreninde, paraşütle atlama gösterisi yapmak için hazırlanıyor. Olimpiyat Oyunları 2028 yılında, Los Angeles'ta düzenlenecek. 2028 Olimpiyat Oyunları'nın ev sahibi şehre teslim edileceği sırada, Cruise Fransa Stadyumu'nun tepesinde gösterisine başlayacak ve stadyuma iniş yapacak.