Bayburt’ta akılalmaz kar mesaisi: Otomobil böyle hurdaya döndü!

'YÜKSEK BİR SES DUYDUK'

Aracında hasar oluşan Erhan Yıldırım, yaşanan duruma üzüldüğünü belirterek, "Hava sıcaklığının artmasıyla çatıda biriken buzlar eriyip araçlarımızın üzerine düştü. Benim aracımda ufak hasar var ama arkadaşımızın aracı neredeyse perte çıktı. Kış aylarında bu tür olaylar burada sık yaşanıyor" dedi.

Olay anında dükkânında bulunduğunu ve yüksek bir ses duyduğunu söyleyen esnaf İhsan Kocabey ise, "Yüksek bir ses duyduk, dışarı çıktığımızda karşı binanın çatısındaki karların aşağı düştüğünü gördük. Geçen yıl da aynı yerde benzer bir olay yaşanmıştı. İtfaiye ekipleri gelip temizlik yaptı" diye konuştu.