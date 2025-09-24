Bayburt’ta trafik kazası: 1 kişi yaşamını yitirdi

Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane'den Bayburt istikametine ilerleyen Sebahattin Levent (64) yönetimindeki 16 ARR 356 plakalı otomobil, Kayışkıran mevkiinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi girişindeki virajda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Savrulan araç, ardından yol kenarındaki şarampole devrildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Levent, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.