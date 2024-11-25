BAYBURT’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 26 Kasım Salı Bayburt’ta okullar var mı? Valilik duyurdu!

26 Kasım 2024 Salı günü Bayburt'ta okullar tatil mi? Bayburt'taki öğrenciler ve veliler, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle bu soruya yanıt arıyor. Bayburt Valiliği'nin alacağı karar, özellikle okulların açık olup olmayacağı konusunda büyük önem taşıyor. Peki, Bayburt'ta 26 Kasım'da okullar tatil olacak mı? İşte, Valilik tarafından yapılan son açıklama ve detaylar...
BAYBURT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Bayburt kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın da eğitim-öğretime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.