BAYBURT’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 26 Kasım Salı Bayburt’ta okullar var mı? Valilik duyurdu!

26 Kasım 2024 Salı günü Bayburt'ta okullar tatil mi? Bayburt'taki öğrenciler ve veliler, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle bu soruya yanıt arıyor. Bayburt Valiliği'nin alacağı karar, özellikle okulların açık olup olmayacağı konusunda büyük önem taşıyor. Peki, Bayburt'ta 26 Kasım'da okullar tatil olacak mı? İşte, Valilik tarafından yapılan son açıklama ve detaylar...