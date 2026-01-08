Bayburt’ta yarın okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma Bayburt’ta kar tatili var mı?

Bayburt'ta etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava günlük yaşamı zorlaştırırken, eğitimle ilgili alınacak kararlar da yakından takip ediliyor. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle öğrenciler ve veliler, Bayburt'ta yarın okullar tatil edilir mi, 9 Ocak 2026 Cuma günü kar tatili olacak mı sorularına yanıt arıyor.
METEOROLOJİ'DEN SARI KODLU ALARM
MGM'nin internet sitesinde yer alan MeteoUyarı sisteminde 63 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Bayburt uyarı yapılan iller arasında yer aldı.