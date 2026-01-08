Haberler Yaşam Haberleri Bayburt’ta yarın okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma Bayburt’ta kar tatili var mı?
Giriş Tarihi: 8.01.2026 13:27

Kar yağışı ve dondurucu soğukların etkili olduğu Bayburt’ta eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altına düşmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler, Bayburt’ta yarın okullar tatil mi, 9 Ocak 2026 Cuma günü kar tatili olacak mı sorularına yanıt ararken gözler yetkili makamlardan yapılacak açıklamalara çevrildi.

Bayburt'ta etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava günlük yaşamı zorlaştırırken, eğitimle ilgili alınacak kararlar da yakından takip ediliyor. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle öğrenciler ve veliler, Bayburt'ta yarın okullar tatil edilir mi, 9 Ocak 2026 Cuma günü kar tatili olacak mı sorularına yanıt arıyor.

METEOROLOJİ'DEN SARI KODLU ALARM

MGM'nin internet sitesinde yer alan MeteoUyarı sisteminde 63 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Bayburt uyarı yapılan iller arasında yer aldı.

BAYBURT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bayburt Valiliği henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. İlerleyen saatlerde tatil kararı verilmesi halinde detaylar haberimize eklenecek.

