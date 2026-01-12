Haberler Yaşam Haberleri Bayburt’ta yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik'te! 13 Ocak Salı günü Bayburt’ta okul var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 12.01.2026 10:59

Bayburt’ta etkili olan kar yağışı ve düşen hava sıcaklıkları nedeniyle öğrenciler ve veliler, yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Bugün kentte hava sıcaklığı 2 derece ve kar yağışlı seyrederken, yarın için eksi 3 derece ve kar yağışı beklentisi öne çıkıyor. Olumsuz hava koşulları sonrası gözler Bayburt Valiliği’nden yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki 13 Ocak Salı günü Bayburt’ta okul var mı?

Soğuk hava ve kar yağışının etkisini artırdığı Bayburt'ta "Okullar tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Bugün 2 derece ölçülen hava sıcaklığının yarın eksi 3 dereceye düşmesi ve kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından Bayburt Valiliği'nin alacağı karar merak konusu oldu. 13 Ocak Salı günü Bayburt'ta okullar tatil edilecek mi?

13 OCAK SALI BAYBURT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü Bayburt'ta eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Bayburt Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

Öğrenci ve veliler süreci yakından takip ederken, resmi bir karar alınması halinde haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

41 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Adana, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayınladı.

