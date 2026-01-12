Bayburt’ta yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik’te! 13 Ocak Salı günü Bayburt’ta okul var mı, yok mu?

Soğuk hava ve kar yağışının etkisini artırdığı Bayburt'ta "Okullar tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Bugün 2 derece ölçülen hava sıcaklığının yarın eksi 3 dereceye düşmesi ve kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından Bayburt Valiliği'nin alacağı karar merak konusu oldu. 13 Ocak Salı günü Bayburt'ta okullar tatil edilecek mi?

13 OCAK SALI BAYBURT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü Bayburt'ta eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Bayburt Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.