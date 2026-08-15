Bayğara örgütüne 4 gözaltı

İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başkentte organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin tespitine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, otomotiv firması sahibi Alkan Efe A.'nın 19 ve 20 Temmuz tarihlerinde GSM hatları üzerinden tehdit edildiği belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde; tehdit eyleminin Irak'ta bulunduğu değerlendirilen Murat K. tarafından gerçekleştirildiği ve şüphelinin Bayğaralar Suç Örgütü içerisinde üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren Ankara Organize Şube ekipleri, firmaya yönelik daha kapsamlı bir saldırı hazırlığını ortaya çıkardı. 12 Ağustos gecesi Ankara Cumhurbaşkanlığı Alt Geçidi'nde ters yönde ilerleyen plakasız bir motosiklet durduruldu. Motosikletin 8 Ağustos'ta İstanbul'da çalındığı ve tescil plakasının 34 HKM 655 olduğu belirlendi. Motosikletteki Suriye uyruklu Ahmed A. ile Birhat Y.'nin Yunus G. idaresindeki araçla Adana ve Mersin üzerinden Ankara'ya geldikleri saptandı.

250 BİN LİRAYA ANLAŞTIK

Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Zanlılar, "Berzan" kod adlı şahsın talimatıyla otomotiv firmasını kurşunlamak üzere geldiklerini, eylem için 250 bin TL'ye anlaştıklarını ve 10 bin TL kapora aldıklarını itiraf etti. Yapılan çalışmalarda, "Berzan" kod adlı şahsın Bayğaralar Suç Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve İspanya'da bulunduğu yönünde bilgiler bulunan Yusuf Ö. olabileceği değerlendirildi. Düzenlenen operasyonda Ersin K. ve Musa T. Adana'da, Gökhan Ç. ve Yunus G. ise İstanbul'da gözaltına alındı.