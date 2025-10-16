Bayğaralar suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 106 şüpheli adliyeye sevk edildi!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, "Bayğaralar" olarak bilinen suç örgütünü yaklaşık 10 ay boyunca teknik ve fiziki takip etti. Yapılan çalışma sonucunda, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'uyuşturucu madde ticareti yapma', 'silahlı tehdit', 'mala zarar verme', 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'nitelikli yağma', 'haraç' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' gibi suçları olmak üzere toplam 54 ayrı olay gerçekleştirdikleri tespit edildi.
İSTANBUL, ANKARA…
Gerekli delilleri toplayan KOM ekipleri, 13 Ekim'de Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Trabzon, Kocaeli, Bitlis, Kilis ve Van'da 403 adrese 800 ekip 2 bin polis ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan şok baskınlarda 106 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 adet el yapımı patlayıcı, 27 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet AK-47 tüfeği, 2 adet otomatik tabanca, 38 bin 915 uyuşturucu hap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 106 şüpheli helikopter desteği ile adliyeye sevk edildi.