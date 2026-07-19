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Giriş Tarihi: 19.07.2026

Baygınlık geçirdi, hastane yolunda can verdi

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Baygınlık geçirdi, hastane yolunda can verdi
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İSTANBUL Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde 14 Temmuz Salı günü saat 16.30 sıralarında Nazar Çakmak (23), evinin kapısının önünde aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi. Çakmak'ın yere yığıldığını gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirmek yerine zaman kaybetmemek için kendi imkânlarıyla hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Ancak Nazar Çakmak hastaneye ulaştırılamadan yolda hayatını kaybetti. Hastanede yapılan ilk incelemelerin ardından nöbetçi cumhuriyet savcısı, nedeni henüz belirlenemeyen ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirdi. Çakmak'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı incelemeler sürüyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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