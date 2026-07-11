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Giriş Tarihi: 11.07.2026

Bayrağa saygısızlık yapan zanlıya gözaltı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bayrağa saygısızlık yapan zanlıya gözaltı
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İstanbul Kağıthane'de bir iş yerinin önünde asılı olan Türk Bayrağı'nı yere atan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Kağıthane'de bir iş yerinin duvarında asılı olan Türk Bayrağını çekip yere atan kişinin görüntüsü sosyal medya üzerinde yayılınca büyük tepki çekti. İstanbul Emniyeti görüntüler üzerine hemen harekete geçip incelenen kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Bayrağı yere atan kişi kısa sürede gözaltına alındı. Şüphelinin psikolojik sorunları olduğu, ve hastane raporu olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSTANBUL #KAĞITHANE #TÜRK BAYRAĞI

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Bayrağa saygısızlık yapan zanlıya gözaltı
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