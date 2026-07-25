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Giriş Tarihi: 25.07.2026

Bayrağımızı görünce yorgunluğumuz bitiyor

Bayrağımızı görünce yorgunluğumuz bitiyor
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Avrupa'nın farklı ülkelerinden yola çıkan gurbetçiler, binlerce kilometrelik yolculuğun ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor. Türk bayrağını görmenin tüm yorgunluklarını unutturduğunu belirten gurbetçiler, ailelerine kavuşmanın ve vatan hasretini gidermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Almanya'dan memleketi Aksaray'a giden gurbetçi Songül Koçkeser de "Vatanım ve devletim söz konusu olunca gerçekten çok duygulanıyorum. Bugünleri gerçekten iple çekiyoruz. Rabbim herkese gelip gitmeyi nasip etsin. İnşallah annemin yanına gidiyorum. Kardeşlerimizi, akrabalarımızı ziyaret edeceğiz. Memleketimizi gezecek, hasret gidereceğiz. Biz Türkiye'yi gerçekten çok seviyoruz. Vatan bambaşka" diye konuştu. İHA Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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