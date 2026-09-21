Bayraklı Tüneli’nde çıkan tır yangını söndürüldü

İzmir Bayraklı Tünellerinin Çiğli istikametinde dün öğle saatlerinde seyir halinde bir tırda yangın çıktı. Tırdan yayılan dumanlar nedeniyle kısa sürede tünelin için dumanla doldu. Bazı araç sürücüleri boğulma tehlikesine karşı araçlarını terk ederek tünelin dışına çıktı.

İTFAİYE KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

İzmir İtfaiyesinin yangına kısa sürede müdahale etmesi ile birlikte alevler büyümeden kontrol altına alındı. Alev alan tır tamamen yanarken alevlerin diğer araçlara sıçraması önlendi. Tünelin duman tahliye sistemi de devreye alınarak görüşü etkileyen duman tahliye edildi. Trafik, müdahalenin tamamlanmasının ardından araç trafiğine kapatılan tünel tekrar hizmete açıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör