Bayram arafesinde şehitlikler dolup taştı! İstanbul Valisi Davut Gül, Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve beraberindeki heyet Arefe günü Edirnekapı Şehitliği ve 15 Temmuz Şehitliğine gelerek mezar başında şehitler için dua okudular. Edilen duaların ardından şehit yakınlarına baş sağlığı dilenip mezarlıklara karanfiller bırakıldı.

Ziyaret ile ilgili açıklamada bulunan Vali Gül, "Şehitlerimizin şehit düşene kadar bir ailesi vardı. Şehit düştükten sonra ise 85 milyonun annesi, babası, kardeşi olarak bu milletin bağrına basılırlar. Bizlerde bu milletin ferdi olarak mesai arkadaşlarımız ile birlikte şehitlikleri ziyaret ederek onların kabrine karanfil bıraktık. Burada dualar ettik. Mekanları cennet zaten bunu biliyoruz. Makamları ali olsun Rabbim cennettin buluştursun. Bu vesile ile başta şehit ailelerimiz olmak üzere muhterem gazilerimiz ve bütün milletimizin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

"OĞLUM BAYRAMIN 3. GÜNÜ ŞEHİT OLMUŞTU. ŞİMDİ HEM KURBANI HEM DE BABALAR GÜNÜNÜ MEZAR BAŞINDA KUTLUYORUZ"

Edirnekapı şehitliğinde evlatları için dua eden ailelerden 2017 yılının Kurban bayramının 3. Günü evladı Sözleşmeli er Halil İbrahim Gürel'i şehit veren acılı baba Kani ve annesi Aysel Gürel, oğullarının mezarı başında dua ettiler. Hem kurban hem de babalar günü olması nedeniyle büyük hüzün yaşadığını belirten Kani Gürel, "Oğlum Hakkari'de vatani görevini yaparken teröristlerin roketli saldırısı sonucunda 2017 yılında bayramın 3. Gününde şehit oldu. Kurban bayramları bizim için bayram olmaktan çıktı Acı ve hüzüne dönüştü. Yüreğimizdeki acıyla her Cuma ve bayramlarda özel günlerde mezarı başında dua ediyoruz. Kurban ile babalar günün bir araya gelmesinden dolayıda acımız hep taze ve ikiye katlandı. Her bayram bana acı veriyor.Anneler gününü babalar gününü ve bayramları mezarın başında kutluyoruz" dedi.

"SURİYE SINIRINDA MAYIN PATLAMASINDA ŞEHİT OLDU BEKLE ANNE GELECEĞİM DEMİŞTİ GELMEDİ"

Şehit Piyade onbaşı Enes Koç'un mezarı başında dua eden anne Emine ve kardeşi Mehmet Yaşar Koç, acılarının tarifsiz olduğunu belirterek, "Oğlum 2022 yılında Şanlıurfa Akçakale'de komutanı ile birlikte Suriye sınırında yola döşenen 300 kilogramlık mayının patlaması sonucu şehit oldu. Beraberinde komutanı üstteğmen Murat ile Uzman Çavuş Ertuğrul komutanı da şehit oldu.

Enes şehit olduğunda 19 yaşındaydı. Bu şehitliğin en genciydi. Her gün mezarı başına gelip dua ediyorum. Oğlum askerdeyken bir ramazan ve bir kurban bayramı geçirmişti. Şimdi biz onsuz bayramları geçiriyoruz. Bekle geleceğim anne demişti fakat gelmedi. Enes Liseyi bitirdikten sonra ben askere gideceğim ve şehit olacağım derdi. Bende duygu sömürüsü yapma diyerek kızıyordum . Kuş gibi kanatlanıp askere gitti ve muradına erdi. Şimdi en güzel makamda" dedi.

"ÇIĞ OĞLUMU BENDEN ALDI BAYRAMLAR BANA ACI OLDU"

Van'daki dağda meydana gelen çığda hayatını kaybeden 41 kişiden birisi olan Şehit Jandarma Onbaşı Cihan Erat'ın mezarı başında annesi Safiye Erat, "Oğlum hep asker olmak isterdi bende ayrılamayacağım için engel oldum. 15 Temmuzdan sonra asker oldu. Askere gitmeden önce evlilik hazırlığı vardı. Oğluma düşkündüm Ayrılmamız imkansız olarak düşünmüştüm ama çığ oğlumu benden aldı. Son gidişinde anne mutlaka izne gelecem demişti ama gelmedi" şeklinde konuştu.

"ŞEHİDİM KAZA KURBANI OLDU SÜRÜCÜSÜ CEZA ALMADAN SERBEST KALDI"

Anada Kozan'da vatani görevini yaparken uyuşturucu çetesine karşı operasyona gittiği sırada yolda bir aracın çarpması sonucu üç şehitten birisi olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in annesi Merve Şahin, "Oğlum görevini yaptığı sırada uyuşturucu operasyonu için yolda giderken trafik ışıklarında sirenini yaktığı ve üstünlüğü olduğu halde bir beton mikserinin durmasına rağmen başka bir araç durmayıp askeri araca yandan çarpıyor. Oğlumun bulunduğu araç takla atıyor.

Kazada oğlum ile birlikte 3 askerde şehit oldu. Biz bayramlarda yetim kaldık. Hiçbir şeyden tat alamaz olduk. Bayramlar bizim için acı ve hüzün oldu. Birde oğlumun aracına çarpan aracın sürücüsü 6 ay yatıp serbest kaldı. Bizde davayı yargıtaya ve istinafa taşıdık. 3 şehit verilen kasıtlı bir olayda nasıl oluyor da ceza almadan çıkıp elini kolunu sallayarak dolaşıyor anlamadık. Bizim ciğerimizi yaktılar bir gün gelip başsağlığı dahi dilemediler" dedi.