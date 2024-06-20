Haberler Yaşam Haberleri Bayram dönüşü meydana gelen trafik kazasında ölen annenin ardından, kızı da hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 20.6.2024 22:19 Son Güncelleme: 20.6.2024 23:01

Bayram dönüşü meydana gelen trafik kazasında ölen annenin ardından, kızı da hayatını kaybetti

Bayram tatili dönüşünde dün gece Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, hayatını kaybeden annenin ardından kızı da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Bayram dönüşü meydana gelen trafik kazasında ölen annenin ardından, kızı da hayatını kaybetti

Dün gece Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda meydana gelen kazada, Afyonkarahisar istikametinden Kütahya'ya gelmekte olan Y.Y. idaresindeki otomobil, şerit değiştirirken A.E. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Cemile Yalçıner (80) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Hülya Gülsever (55)'de kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hülya Gülsever'in kazada ölen Cemile Yalçıner'in kızı olduğu öğrenildi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bayram dönüşü meydana gelen trafik kazasında ölen annenin ardından, kızı da hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA