Bayram dönüşü meydana gelen trafik kazasında ölen annenin ardından, kızı da hayatını kaybetti

Dün gece Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda meydana gelen kazada, Afyonkarahisar istikametinden Kütahya'ya gelmekte olan Y.Y. idaresindeki otomobil, şerit değiştirirken A.E. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Cemile Yalçıner (80) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Hülya Gülsever (55)'de kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hülya Gülsever'in kazada ölen Cemile Yalçıner'in kızı olduğu öğrenildi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.