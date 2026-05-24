Haberler Yaşam Haberleri Bayram göçü
Giriş Tarihi: 24.05.2026

Bayram göçü

Bayram göçü
  • ABONE OL

Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala kara yollarında yoğunluk başladı. Vatandaşların yola çıkmasıyla birçok noktada trafik durma noktasına geldi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Gece saatlerinden itibaren özellikle TEM Otoyolu, D-100 kara yolu ve Anadolu'ya bağlantı sağlayan ana güzergahlarda yoğunluk dikkat çekti. Bolu Dağı Tüneli geçişinde araçlar zaman zaman düşük hızda ilerlerken dinlenme tesisi girişlerinde uzun kuyruklar oldu. Osmangazi Köprüsü gişelerinde araç yoğunluğu kilometrelerce uzarken, sürücüler dakikalarca bekledi. Kırıkkale-Ankara kara yolunda gece boyunca artan araç sayısı nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken polis ekipleri emniyet şeridini kullanan sürücülere müdahale etti. Yetkililer, sürücülere hız limitlerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve trafik kurallarına dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Yollar kan gölüne dönmesin
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın sevdiklerine güven içinde kavuşabilmesi için ülke genelinde denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız ceza kesmek değil; tek bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Lütfen hız kurallarına uyalım. Emniyet kemerimizi takalım. Direksiyon başında cep telefonu kullanmayalım. Yorgun ve uykusuz şekilde yola çıkmayalım" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#TEM OTOYOLU #KURBAN BAYRAMI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayram göçü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA