Bayram göçü

Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala kara yollarında yoğunluk başladı. Vatandaşların yola çıkmasıyla birçok noktada trafik durma noktasına geldi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Gece saatlerinden itibaren özellikle TEM Otoyolu, D-100 kara yolu ve Anadolu'ya bağlantı sağlayan ana güzergahlarda yoğunluk dikkat çekti. Bolu Dağı Tüneli geçişinde araçlar zaman zaman düşük hızda ilerlerken dinlenme tesisi girişlerinde uzun kuyruklar oldu. Osmangazi Köprüsü gişelerinde araç yoğunluğu kilometrelerce uzarken, sürücüler dakikalarca bekledi. Kırıkkale-Ankara kara yolunda gece boyunca artan araç sayısı nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken polis ekipleri emniyet şeridini kullanan sürücülere müdahale etti. Yetkililer, sürücülere hız limitlerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve trafik kurallarına dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.



Yollar kan gölüne dönmesin

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın sevdiklerine güven içinde kavuşabilmesi için ülke genelinde denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız ceza kesmek değil; tek bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Lütfen hız kurallarına uyalım. Emniyet kemerimizi takalım. Direksiyon başında cep telefonu kullanmayalım. Yorgun ve uykusuz şekilde yola çıkmayalım" dedi.