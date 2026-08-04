Bayram iznine çıkıp eniştesini bıçaklayarak vahşice katletti! Caninin savunması kan dondurdu: ‘Her şey 5 dakika içinde oldu’

'HER ŞEY 5 DAKİKA İÇİNDE GERÇEKLEŞTİ'

Öğmen, sonraki gün maktulün kardeşiyle birlikte kendisini aradığını öne sürerek, şunları kaydetti: "Özür dileyeceğini düşünerek tamam dedim. Ben de gidip alkol aldım, birlikte içtik. Çok sinirliydi. Benim tanıdığım eniştem o değildi. Arabaya bindik, gezdik. Telefonda sürekli biriyle görüşüyordu. Borç muhabbeti vardı. Arkadaşını da aradı onunla da küfürleşti. Ben buna tefecilerle ne işin var dedim. Bana sen kimsin ki bana bu lafları söylüyorsun, yıllardır cezaevindesin dedi. Senin anan karın kızım başkalarıyla birlikte oluyor dedi. Ben onu sakinleştirmeye çalıştıkça bana da küfür etti. Gerginlik oluştu, olay bir anlık gelişti, 5 dakika içinde gerçekleşti. Elindeki bıçağı alırken ben de elimden yaralandım. Ortam karanlıktı. Elindeki bıçağı alarak ben de savurdum. Eniştemi severdim. Çok pişmanım. Eniştem o eniştem değildi. Kahvede kumarda kaybetmiş, durmadan tefecilerle görüşüyordu. Her gün acılar içinde kıvranıyorum. Çok pişmanım."