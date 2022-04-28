Haberler Yaşam Haberleri Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? 2022 İzmir, Ankara, İstanbul bayram namazı saati açıklandı!
Giriş Tarihi: 28.4.2022 15:03 Son Güncelleme: 28.4.2022 15:04

Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? 2022 İzmir, Ankara, İstanbul bayram namazı saati açıklandı!

Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? 2022 İzmir, Ankara, İstanbul bayram namazı saati açıklandı!

Bayram namazı saatleri belli oldu! Mübarek Ramazan ayının son günlerine gelmiş bulunmaktayız. Milyonlarca Müslüman bu mübarek ayı dua ve ibadetlerle geçirdi. 2 Mayıs Pazartesi günü müminler, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde bayram namazı kılmak için camilerin yolunu tutacak. Bu noktada, Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak soruları merak konusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı takvimle birlikte 2022 İzmir, Ankara ve İstanbul bayram namazı saatini paylaştı. İşte Diyanet ile Ramazan Bayramı namazı saatleri 2022

Bayram namazı saati, mübarek Ramazan ayının son günlerinde milyonlarca Müslümanın gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı bayram namazı saati takvimi ile il il bayram namazı saatlerini açıkladı. Müslümanlara farz kılınan bayram namazı, bu yıl 2 Mayıs günü idrak edilecek. Peki, Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimi ile İzmir, Ankara, İstanbul ve il il bayram namazı saati

BAYRAM NAMAZI SAATİ 2022 (ANKARA, İZMİR VE İSTANBUL)

Diyanet İşleri yayınladığı takvimle birlikte, il il bayram namazı saatini paylaştı. 2 Mayıs Pazartesi günü eda edilecek olan bayram namazı vakitleri şu şekilde;

BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Ramazan Bayramı arifesi 1 Mayıs 2022'ye denk gelmektedir. 2 Mayıs sabahı Müslümanlar bayram namazını kılmak için camilere gidecek.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?

Bayram namazı 2 rekâttır. Namaz sonrası bayram hutbesi okunmaktadır. Camide cemaat ile birlikte kılınır.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

1. Rekât

- Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

- Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

- Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

- İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

- Rükû ve secde yapılarak 2. Rekâta kalkılır.

2. Rekât

- İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

- Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

- Rükû ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

- Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

BAYRAM HUTBESİ NASIL OLUR?

İmam-hatip, bayram hutbelerinde genel olarak bayramın birleştirici özelliğinden bahseder. İslâm kardeşliği, yardımlaşma gibi konulara değinir. Ayrıca, Ramazan bayramı hutbesinde, zekât ve sadaka ibadetleri; Kurban bayramı hutbesinde ise Kurban ibadeti ve teşrik tekbirleri hakkında bilgiler verir.

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2022

Adana: 06:14

Adıyaman: 06:02

Afyon: 06:31

Ağrı: 05:40

Aksaray: 06:18

Amasya: 06:07

Ankara: 06:20

Antalya: 06:33

Ardahan: 05:39

Artvin: 05:42

Aydın: 06:43

Balıkesir: 06:40

Bartın: 06:20

Batman: 05:50

Bayburt: 05:50

Bilecik: 06:31

Bingöl: 05:51

Bitlis: 05:45

Bolu: 06:24

Burdur: 06:34

Bursa: 06:35

Çanakkale: 06:46

Çankırı: 06:16

Çorum: 06:11

Denizli: 06:38

Diyarbakır: 05:54

Düzce: 06:26

Edirne: 06:43

Elazığ: 05:57

Erzincan: 05:54

Erzurum: 05:46

Eskişehir: 06:30

Gaziantep: 06:06

Giresun: 05:56

Gümüşhane: 05:53

Hakkari: 05:40

Hatay: 06:12

Iğdır: 05:35

Isparta: 06:32

İstanbul: 06:34

İzmir: 06:45

Kahramanmaraş: 06:07

Karabük: 06:19

Karaman: 06:23

Kars: 05:38

Kastamonu: 06:14

Kayseri: 06:11

Kilis: 06:08

Kırıkkale: 06:18

Kırşehir: 06:16

Kocaeli: 06:31

Konya: 06:25

Kütahya: 06:32

Malatya: 06:01

Manisa: 06:44

Mardin: 05:52

Mersin: 06:17

Muğla: 06:42

Muş: 05:47

Nevşehir: 06:15

Niğde: 06:16

Ordu: 05:58

Osmaniye: 06:11

Rize: 05:48

Sakarya: 06:29

Samsun: 06:04

Şanlıurfa: 06:00

Siirt: 05:47

Sinop: 06:08

Şırnak: 05:45

Sivas: 06:04

Tekirdağ: 06:40

Tokat: 06:05

Trabzon: 05:51

Tunceli: 05:55

Uşak: 06:36

Van: 05:40

Yalova: 06:33

Yozgat: 06:12

Zonguldak: 06:22

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Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? 2022 İzmir, Ankara, İstanbul bayram namazı saati açıklandı!
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