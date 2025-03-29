Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il açıkladı: İstanbul, Ankara, İzmir 2025 bayram namazı vakitleri

Ramazan Bayramı 30 Mart 2025'te başlayacak ve 1 Nisan 2025'te sona erecek. Bayramı karşılamak için bayram namazı vakitleri Müslümanlar tarafından araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya başta olmak üzere 81 il için bayram namazı vakitlerini duyurdu.

İşte il il bayram namazı vakitleri...

Adana Bayram Namazı Saati: 06.57

Adıyaman Bayram Namazı Saati: 06.45

Afyonkarahisar Bayram Namazı Saati: 07.16

Ağrı Bayram Namazı Saati: 06.26

Aksaray Bayram Namazı Saati: 07.02

Amasya Bayram Namazı Saati: 06.55

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ:07.07

Antalya Bayram Namazı Saati: 07.16

Ardahan Bayram Namazı Saati: 06.27

Artvin Bayram Namazı Saati: 06.31

Aydın Bayram Namazı Saati: 07.27

Balıkesir Bayram Namazı Saati: 07.27

Bartın Bayram Namazı Saati: 07.09

Batman Bayram Namazı Saati: 06.34

Bayburt Bayram Namazı Saati: 06.37

Bilecik Bayram Namazı Saati: 07.18

Bingöl Bayram Namazı Saati: 06.36

Bitlis Bayram Namazı Saati: 06.30

Bolu Bayram Namazı Saati: 07.12

Burdur Bayram Namazı Saati: 07.17

Bursa Bayram Namazı Saati: 07.22

Çanakkale Bayram Namazı Saati: 07.32

Çankırı Bayram Namazı Saati: 07.03

Çorum Bayram Namazı Saati: 06.58

Denizli Bayram Namazı Saati: 07.22

Diyarbakır Bayram Namazı Saati: 06.37

Düzce Bayram Namazı Saati: 07.13

Edirne Bayram Namazı Saati: 07.32

Elazığ Bayram Namazı Saati: 06.41

Erzincan Bayram Namazı Saati: 06.40

Erzurum Bayram Namazı Saati: 06.33

Eskişehir Bayram Namazı Saati: 07.16

Gaziantep Bayram Namazı Saati: 06.49

Giresun Bayram Namazı Saati: 06.44

Gümüşhane Bayram Namazı Saati: 06.40

Hakkari Bayram Namazı Saati: 06.23

Hatay Bayram Namazı Saati: 06.54

Iğdır Bayram Namazı Saati: 06.22

Isparta Bayram Namazı Saati: 07.16

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI KAÇTA?

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07.22

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07.30

Kahramanmaraş Bayram Namazı Saati: 06.50

Karabük Bayram Namazı Saati: 07.07

Karaman Bayram Namazı Saati: 07.05

Kars Bayram Namazı Saati: 06.26

Kastamonu Bayram Namazı Saati: 07.03

Kayseri Bayram Namazı Saati: 06.56

Kilis Bayram Namazı Saati: 06.50

Kırıkkale Bayram Namazı Saati: 07.04

Kırklareli Bayram Namazı Saati: 07.29

Kırşehir Bayram Namazı Saati: 07.01

Kocaeli Bayram Namazı Saati: 07.18

Konya Bayram Namazı Saati: 07.08

Kütahya Bayram Namazı Saati: 07.18

Malatya Bayram Namazı Saati: 06.45

Manisa Bayram Namazı Saati: 07.28

Mardin Bayram Namazı Saati: 06.35

Mersin Bayram Namazı Saati: 07.00

Muğla Bayram Namazı Saati: 07.25

Muş Bayram Namazı Saati: 06.32

Nevşehir Bayram Namazı Saati: 06.59

Niğde Bayram Namazı Saati: 06.59

Ordu Bayram Namazı Saati: 06.46

Osmaniye Bayram Namazı Saati: 06.53

Rize Bayram Namazı Saati: 06.36

Sakarya Bayram Namazı Saati: 07.16

Samsun Bayram Namazı Saati: 06.53

Şanlıurfa Bayram Namazı Saati: 06.43

Siirt Bayram Namazı Saati: 06.30

Sinop Bayram Namazı Saati: 06.57

Şırnak Bayram Namazı Saati: 06.28

Sivas Bayram Namazı Saati: 06.50

Tekirdağ Bayram Namazı Saati: 07.28

Tokat Bayram Namazı Saati: 06.52

Trabzon Bayram Namazı Saati: 06.39

Tunceli Bayram Namazı Saati: 06.40

Uşak Bayram Namazı Saati: 07.20

Van Bayram Namazı Saati: 06.25

Yalova Bayram Namazı Saati: 07.21

Yozgat Bayram Namazı Saati: 06.59

Zonguldak Bayram Namazı Saati: 07.11

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) İmam içinden Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat de içinden (Birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.