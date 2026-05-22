Haberler Yaşam Haberleri Bayram öncesi İstanbul’dan kaçış başladı! Trafikte yoğunluk oluştu
Giriş Tarihi: 22.05.2026 21:03

Kurban Bayramı öncesi haftanın son iş gününde tatili İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu’nun he iki istikametinde zaman zaman yüzde 74’ü aşan trafik yoğunluğu oluştu.

Mustafa KAYA
9 günlük Kurban Bayramı tatili, bugün iş çıkış saatinin ardından başladı. Tatili şehir dışında geçirmek isteyenler ile hafta sonunu bayram tatiliyle birleştiren vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren yola çıktı. İBB Trafik verilerine göre saat 17.00 sıralarında İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri mevkiinde her iki yönünde zaman zaman yoğunluk yaşandı. Avrupa Yakası'nda yüzde 76 olarak kayıtlara geçti. İş çıkış saatinin yaklaşmasıyla birlikte trafik yoğunluğunun daha da artması beklenirken, ulaşımda şu ana kadar herhangi bir aksama yaşanmadı.

