Bayram tatilinde 3 bin 664 uçuş gerçekleşti

Fethiye'ye gelen macera sever tatilciler yine yamaç paraşütü tercihleri ile dikkat çektiler. Tatilciler 9 günlük bayram tatilinde Babadağ teleferik ile çıktıkları Babadağ Hava Sporları merkezinden Ölüdeniz'e tandem (ikili) ve single (tekli) uçuşlar ile adrenalin keyfi yaşadılar.

Bayram tatili boyunca zaman zaman hava muhalefeti nedeniyle pistler uçuşa kapatılmasına rağmen 3 bin 664 yamaç paraşütü uçuşunun gerçekleştiği öğrenildi. Ayrıca bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30'luk bir yamaç paraşütü atlayışı yapıldığını belirtildi. 2024 yılı başından 13 Nisan tarihine kadar 8 bin 537'si tandem(ikili) 5 bin 435'i single(tekli) olmak üzere 13 bin 972 uçuş gerçekleşen Babadağ da bir önceki yıl ise aynı dönemde 10 bin 721 uçuş yapıldığı kaydedildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) yönetim kurulu Başkanı ve FTSO Fethiye Güç Birliği Şirketi Başkanı Osman Çıralı Babadağın marka değerinin her geçen yıl arttığına dikkat çekerek, "Bu bayram tatilinde de adrenalin tutkunları Babadağ'ı tercih etti. FTSO olarak bölgeye teleferik yatırımı yaptırmanın ardından yamaç Paraşütüne ilgi daha da arttı. Geçen yıl 233 bin 314 olan uçuş sayısının 250 bini geçmesini 300 bine yaklaşmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.