Bayram tedbirleri tamam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilinde ulaşımda yaşanabilecek her türlü yoğunluğa ve aksamalara karşı tedbirleri aldıklarını ve denetimleri sıklaştırdıklarını bildirdi. Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde Kurban Bayramı tatili süresince yollarda alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Akıllı Ulaşım Merkezi'nde ekranlar üzerinden 69 bin kilometrelik yol ağının anlık görüntü alınarak 7 gün 24 saat takip edildiğini belirten Uraloğlu, "Ülke genelinde, yaklaşık 3 bin sinyalizasyon sistemi, 5 bin kamera, 150 Meteorolojik Bilgi İstasyonu, 2 bin 500 değişken mesaj ve trafik işaretiyle, uzaktan yönetilebilen ışıklı uyarıyla bayram süresince tüm kullanıcı ve sürücüleri anlık olarak bilgilendireceğiz. Böylece, karayolu ağının mevcut kapasitesini en etkin şekilde kullanacak, trafik, can ve mal güvenliğini artıracağız" ifadelerini kullandı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyol geçişleri bu bayramda da ücretsiz olacak.OTOBÜS terminallerinde de denetimleri artırdıklarına dikkati çeken Uraloğlu, "Fahiş fiyatlı bilet satışlarına da geçit vermeyeceğiz. Bakanlığımıza bağlı ekipler ile 81 ildeki yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve Karayolları denetim istasyonlarında yolcu taşımaya mahsus araçlara yönelik denetimleri sıklaştıracağız. Vatandaşlarımızın mağdur olmamasını sağlayacağız" dedi