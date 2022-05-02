Bayram ziyaretinde hüzün ve gurur bir arada! Türkiye, Arife günü şehitlerine koştu





Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrine gelen ziyaretçiler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir "Hem gururlu hem de hüzünlüyüm. Oğlum çok değerli bir çocuktu, çok başarılı bir çocuktu, vatan için, millet için, Türk milletine bir vatan bağışladığı için minnettarım." dedi.