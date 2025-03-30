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Giriş Tarihi: 30.3.2025 22:16 Son Güncelleme: 30.3.2025 22:23

Bayram ziyaretinden dönen çifti kaza ayırdı!

Kayseri’de bayramlaşma ziyaretinden dönen çiftin içerisinde bulunduğu otomobil park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Vahti Ş, hayatını kaybederken eşi ise ağır yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Bayram ziyaretinden dönen çifti kaza ayırdı!

Merkez Melikgazi İlçesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi üzerinde seyreden Vahti Ş.'nin kullandığı otomobil park halindeki kamyona arkadan çarptı.

Bayramlaşma ziyaretinden dönen çift otomobilde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan Vahti Ş'nin olay yerinde hayatı kaybettiği anlaşılırken, eşi Hava Ş'nin ise ağır yaralandığı belirlendi. Hava Ş, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Vahti Ş'nin cesedi ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bayram ziyaretinden dönen çifti kaza ayırdı!
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