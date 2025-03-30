Bayram ziyaretinden dönen çifti kaza ayırdı!

Merkez Melikgazi İlçesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi üzerinde seyreden Vahti Ş.'nin kullandığı otomobil park halindeki kamyona arkadan çarptı.

Bayramlaşma ziyaretinden dönen çift otomobilde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan Vahti Ş'nin olay yerinde hayatı kaybettiği anlaşılırken, eşi Hava Ş'nin ise ağır yaralandığı belirlendi. Hava Ş, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Vahti Ş'nin cesedi ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.