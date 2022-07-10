Bayram tatili süresince sağlık sorunu yaşayanlar bayramda hastaneler ve sağlık ve ocaklarının çalışma durumuna ilişkin bilgilere erişmek isteyerek bayramda hastaneler açık mı, sağlık ocakları - hastaneler çalışıyor mu? şeklindeki sorulara cevap aramayı sürdürüyor.

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

Bayramda hastaneler, sağlık ocakları açık mı? sorusu ve tüm bilgiler şöyle;