Haberler Yaşam Haberleri Bayramda hastaneler açık mı? Kurban Bayramı’nda sağlık ocakları - hastaneler çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 9.7.2022 23:59 Son Güncelleme: 10.7.2022 00:00

Bayramda hastaneler açık mı? Kurban Bayramı’nda sağlık ocakları - hastaneler çalışıyor mu?

Kurban Bayramının 2. gününde sağlık problemleri yaşayanlar ve hastanelere - sağlık ocaklarına gitmek durumunda olanlar “bayramda hastaneler açık mı, sağlık ocakları - hastaneler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?” sorularına yanıt arıyor. Merak konusu olan bayramda hastaneler açık mı, sağlık ocakları - hastaneler çalışıyor mu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Bayramda hastaneler açık mı? Kurban Bayramı’nda sağlık ocakları - hastaneler çalışıyor mu?

Bayram tatili süresince sağlık sorunu yaşayanlar bayramda hastaneler ve sağlık ve ocaklarının çalışma durumuna ilişkin bilgilere erişmek isteyerek bayramda hastaneler açık mı, sağlık ocakları - hastaneler çalışıyor mu? şeklindeki sorulara cevap aramayı sürdürüyor.

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

Bayramda hastaneler, sağlık ocakları açık mı? sorusu ve tüm bilgiler şöyle;

BAYRAMDA HASTANELER VE ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kurban Bayramı ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alındığını duyurmuştu.

Buna göre, hastaneler, poliklinikler ve eczaneler bayramda çalışmayacak. Aynı zamanda sağlık ocakları da bayram tatili süresince açık olmayacak.



Poliklinikler ve sağlık ocakları kapalı olsa da acil bölümü her zamanki gibi hizmet vermeye devam edecek. Acil servisler, Kurban Bayramı'nda 7/24 saat açık olacaklar.

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Bayramda hastaneler açık mı? Kurban Bayramı’nda sağlık ocakları - hastaneler çalışıyor mu?
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