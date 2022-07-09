Bayramda hastaneler açık mı? Kurban Bayramı’nda sağlık ocakları - hastaneler çalışıyor mu?

Bayram tatili süresince sağlık sorunu yaşayanlar bayramda hastaneler ve sağlık ve ocaklarının çalışma durumuna ilişkin bilgilere erişmek isteyerek bayramda hastaneler açık mı, sağlık ocakları - hastaneler çalışıyor mu? şeklindeki sorulara cevap aramayı sürdürüyor.
Bayramda hastaneler, sağlık ocakları açık mı? sorusu ve tüm bilgiler şöyle;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kurban Bayramı ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alındığını duyurmuştu.