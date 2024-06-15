Bayramda hava sıcaklıkları düşecek

Bayram tatili boyunca yurt genelinde hava sıcaklıkları yer yer sağanak yağışlarla birlikte düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, bayramın birinci günü Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışlar bayramın ikinci günü Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de, dördüncü günü ise Orta Karadeniz'de etkili olacak. Geçen hafta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı birçok ilde 40 derecenin üzerine çıkmıştı. ANKARA