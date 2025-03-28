Bayramda şemsiyenizi yanınızdan ayırmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre 9 günlük bayram tatilinde, ülke genelinde aralıklarla gök gürültülü yağış görülecek. Bayramın 1. günü; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat ve Sivas çevreleri; bayramın 2. günü Aksaray, Karaman, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri dışında yurt genelinin, bayramın 3. günü Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.