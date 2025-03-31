Bayramın ilk günü trafik kilitlendi

Ramazan Bayramı'nın ilk günü megakentte yoğunluk yüzde 65'e kadar çıktı, trafik kabusu yaşandı. Kentin her iki yakasında, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu ile ana arterlerle caddelerdeki yoğunluk dikkat çekti. Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Edirne istikametinde, Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar yoğunluk yaşandı. Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar etkili oldu. Kağıthane'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, TEM Otoyolu'nda ise Esenyurt ile Esenler arasında araçlar ilerlemekte güçlük çekti. D-100 Karayolu Ankara istikametinde Cevizlibağ-Haliç arasında da trafik etkili oldu. TEM Otoyolu'nda Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar yoğunluk göze çarptı.