Bayramın son gününde Adalar vapurları tıklım tıklım

Kurban Bayramı'nın son gününde güzel havayı da fırsat bilen vatandaşlar, erken saatlerde itibaren Adalar'a gitmek için Kadıköy iskelesinde yoğunluk oluşturdu. Vapur saatlerinin de normal zamanlardaki gibi seyrek olması iskelelerde uzun kuyrukların oluşmasına sebep oldu. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler havanında güzel olmasını da fırsat bilerek, Adalar'a gitmek için Kadıköy'deki iskeleye geldi.

VAPUR SAATLERİ SEYREK OLUNCA KUYRUK UZADI

Sabahın erken saatlerden itibaren iskeleye gelenler, vapura binmek için uzun kuyruk oluştu. İBB yönetimindeki şehir hatlarında vapur saatlerinin hafta içinde olduğu gibi seyrek saatlerde olması ve bayram tatili düşünülerek ek bir düzenleme yapılmaması nedeniyle yoğunluk katlanırken vatandaşlar vapura binmek için uzun süre bekledi.

GÜZEL BİR GÜN İÇİN KUYRUKTA BEKLEDİLER

Adalar'a gitmek için kuyrukta bekleyen Uğur Batmaz, "Hava sıcak, İstanbul'da kalan ve tatile gidemeyenler için en güzel değerlendirme şekli Adalar'a gitmek. Bakalım bu sırayı bekliyoruz. Bir şekilde ulaşacağız" dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte Adalar'a gideceğini söyleyen Berra Koçan, "Bayramın son gününü Adalar'da geçirmek istedik. Ama büyük bir yoğunluk var şu anda. Bekliyoruz bakalım umarım güzel geçer Adalar. Uzun bir kuyruk var bayağıdır da bekliyoruz. Bakalım ne zaman son bulacak. Arkadaşlarımla birlikte denize gireceğiz. Daha sonra Adalar'ı gezmeyi düşünüyoruz. Güzel bir gün geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Barış Yıldız, "Yoğunluk var bekleyeceğiz artık. Ada'ya gideceğim, gidip biraz gezelim dedi" ifadelerini kullandı.