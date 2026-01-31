Haberler Yaşam Haberleri Bayrampaşa'da 2 kadın hırsız gündüz vakti girdikleri evden 150 bin TL çaldı: O anlar kamerada...
Bayrampaşa'da 2 kadın hırsız gündüz vakti girdikleri evden 150 bin TL çaldı: O anlar kamerada...

İstanbul Bayrampaşa’da gündüz vakti bir eve giren kadınlar evden 150 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyasını çaldı. Çaldıkları ürünleri aynı gün kuyumcuya götürüp bozdurdu. İhbar üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Ekipleri 100 adet suç kaydı olan 36 yaşındaki S.C. ve 119 kaydı olan 26 yaşındaki S.C.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirle gündüz vaktinde evlere girdikleri anlar kameralara yansıdı.

Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde 16 Ocak günü yaşanan olayda, müşteki S.U. evinden 2 altın bilezik, 2 altın yüzük ve 2 kolyenin çalındığını fark ederek polis ekiplerine başvurdu. Yapılan incelemede hırsızlığın toplam zararının yaklaşık 150 bin lira olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtları ve saha çalışmaları sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden S.C.'nin 100, diğer S.C.'nin ise tam 119 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Polis ekipleri, Küçükçekmece ve Başakşehir'de belirlenen iki adrese 27 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda iki şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü, çalınan altınların akıbetinin ise araştırıldığı öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

