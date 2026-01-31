Bayrampaşa'da 2 kadın hırsız gündüz vakti girdikleri evden 150 bin TL çaldı: O anlar kamerada...

Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde 16 Ocak günü yaşanan olayda, müşteki S.U. evinden 2 altın bilezik, 2 altın yüzük ve 2 kolyenin çalındığını fark ederek polis ekiplerine başvurdu. Yapılan incelemede hırsızlığın toplam zararının yaklaşık 150 bin lira olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtları ve saha çalışmaları sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden S.C.'nin 100, diğer S.C.'nin ise tam 119 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Polis ekipleri, Küçükçekmece ve Başakşehir'de belirlenen iki adrese 27 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda iki şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü, çalınan altınların akıbetinin ise araştırıldığı öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.