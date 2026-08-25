Bayrampaşa’da akılalmaz olay: Sokak ortasında kadını darp etti! Müdahale eden 2 polis yaralandı...

Bayramapaşa İsmetpaşa Mahallesi'nde Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru O.K. ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.A.K, yolda yürüdükleri sırada bir kişinin kadını darbettiğini gördü. Olaya müdahale eden polis memurları tarafları sakinleştirirken, kadını darbeden M.Y'nin telefonla arayarak çağırdığı kardeşleri M.Y. ve M.D.Y. de olay yerine geldi.