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Giriş Tarihi: 25.08.2026 15:37

Bayrampaşa'da akılalmaz olay: Sokak ortasında kadını darp etti! Müdahale eden 2 polis yaralandı...

İstanbul Bayrampaşa'da bir kadını darbeden kişiye müdahale eden 2 polis memuru yaralandı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Bayrampaşa’da akılalmaz olay: Sokak ortasında kadını darp etti! Müdahale eden 2 polis yaralandı...
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Bayramapaşa İsmetpaşa Mahallesi'nde Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru O.K. ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.A.K, yolda yürüdükleri sırada bir kişinin kadını darbettiğini gördü. Olaya müdahale eden polis memurları tarafları sakinleştirirken, kadını darbeden M.Y'nin telefonla arayarak çağırdığı kardeşleri M.Y. ve M.D.Y. de olay yerine geldi.

2 POLİSİ YARALADILAR

Bu sırada 3 kardeşin saldırdığı polis memuru O.K. karın ve sırt bölgesinden bıçakla, M.A.K. ise başından darbedilerek yaralandı. Olayın ardından araçla kaçan şüphelilerin İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde bulunduğunu belirleyen Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDILAR

İş yerinin arka kısmından kaçmaya çalışan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan aramada, olay sırasında kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile üzerinde kan izleri bulunan tişörtler ele geçirildi.

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POLİSİN CÜZDANI ARAÇTA BULUNDU

Şüphelilerin kullandığı araçta ise yaralanan O.K'ye ait içerisinde polis kimlik kartının olduğu cüzdan bulundu. Ekiplerce yapılan aramalarda darbedilen kadının ikametinde de babası B.T'ye ait ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan ve çeşitli suçlardan kayıtları bulunduğu anlaşılan şüpheliler M.Y, M.D.Y. ve M.Y. ile Z.T, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #BAYRAMPAŞA

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