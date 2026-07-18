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Giriş Tarihi: 18.07.2026 11:50

Bayrampaşa'da depoya baskın: Ölümcül uyuşturucuyla yakaladılar!

İstanbul’da uyuşturucu imalathanesine dönüştürülmüş bir depoya yapılan baskında; ölümcül riskler barındıran bir kimyasal olan 31 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu AM-2201 maddesi ve 76 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Bir kişi yakalandı ve tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER Yaşam
Bayrampaşa’da depoya baskın: Ölümcül uyuşturucuyla yakaladılar!
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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bayrampaşa İlçesi'nde uyuşturucu madde imalathanesine dönüştürülmüş bir depoya baskın yaptı.

Adreste yapılan detaylı aramalarda; Esrar maddesi benzeri etkiler yaratmak için tasarlanmış, oldukça güçlü ve ölümcül riskler barındıran bir kimyasal olan 31 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu AM-2201 maddesi, 76 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan kimyasal katkı maddesi, uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, uyuşturucu maddeleri paketlemede kullanılan ısı baskı makinesi ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Adreste bir kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyon anları ve el konulan uyuşturucu maddeler polis kameralarına yansıdı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ #İSTANBUL EMNİYETİ

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Bayrampaşa'da depoya baskın: Ölümcül uyuşturucuyla yakaladılar!
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