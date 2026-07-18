Bayrampaşa’da depoya baskın: Ölümcül uyuşturucuyla yakaladılar!

Adreste yapılan detaylı aramalarda; Esrar maddesi benzeri etkiler yaratmak için tasarlanmış, oldukça güçlü ve ölümcül riskler barındıran bir kimyasal olan 31 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu AM-2201 maddesi, 76 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan kimyasal katkı maddesi, uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, uyuşturucu maddeleri paketlemede kullanılan ısı baskı makinesi ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Adreste bir kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyon anları ve el konulan uyuşturucu maddeler polis kameralarına yansıdı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör