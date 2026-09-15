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Giriş Tarihi: 15.09.2026 09:50

Bayrampaşa'da dev operasyon: Panelvandan kilolarca uyuşturucu madde çıktı

İstanbul Bayrampaşa'da bir araca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 486 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında olayla bağlantılı 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Bayrampaşa’da dev operasyon: Panelvandan kilolarca uyuşturucu madde çıktı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında 14 Eylül'de Bayrampaşa'da bir araca operasyon düzenlendi.

486 KİLO UYUŞTURUCU MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 486 kilo 450 gram pregabalin maddesi ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Bayrampaşa'da operasyon! 486 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video

YAKALANAN 4 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Yakalanan 4 şüpheli hakkında 'TCK 188' suçundan yürütülen soruşturmanın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BAYRAMPAŞA

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Bayrampaşa'da dev operasyon: Panelvandan kilolarca uyuşturucu madde çıktı
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