Bayrampaşa’da dev operasyon: Panelvandan kilolarca uyuşturucu madde çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında 14 Eylül'de Bayrampaşa'da bir araca operasyon düzenlendi.