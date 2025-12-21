Bayrampaşa’da feci olay! 3. kattan düşen kadın ağır yaralandı

'3'ÜNCÜ KATTA CAMLARIN AÇIK OLDUĞUNU GÖRDÜM'

Görgü tanığı Erdem Uluocak, "3'üncü kattan bir hanım kardeşimiz camı silerken düşmüş. Biz 10 metre aşağıdaydık arkam dönüktü, insan sesi hiç gelmedi. Bir arkadaş da yolun karşısındaydı onunla birlikte aynı anda fırladık, sağa sola baktık bir şey anlamadık. Daha sonra yola baktım yolda bir bayan yatıyordu. Yanına vardım sonra kafası hafiften kanlıydı. Yukarı camlara bakınca 3. Katta camların açık olduğunu gördüm" dedi.