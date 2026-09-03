Bayrampaşa’da film gibi kovalamaca! Polisin ’dur’ ihtarına uymayan şüpheliler kaçarken kaza yaptı

Bayrampaşa'da akşam saatlerinde Muratpaşa Mahallesi'nde olay meydana geldi. İddiaya göre, devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine 34 EPU 923 plakalı otomobili durdurmak istedi.
"DUR" İHTARINA UYMADI
Ancak araçtaki şüpheliler 'dur' ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Ekiplerin telsizle durumu bildirmesi üzerine otomobilin kaçış güzergahında önlem alındı. Takip sırasında şüpheliler, araçlarıyla girdikleri bir sokakta park halindeki bir otomobile çarparak durdu.
KAÇAN ŞAHIS ARANIYOR
Olay yeri inceleme ekipleri, şüphelilerin kullandığı otomobilde inceleme yaptı. Çalışmaların ardından araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka götürüldü. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı