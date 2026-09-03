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Giriş Tarihi: 3.09.2026 08:50

Bayrampaşa'da film gibi kovalamaca! Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler kaçarken kaza yaptı

Bayrampaşa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerin kullandığı otomobil, kaçış sırasında park halindeki bir araca çarptı. Otomobilden inen şüphelilerden biri plakasız bir motosiklete binerek kaçarken, diğeri polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Bayrampaşa’da film gibi kovalamaca! Polisin ’dur’ ihtarına uymayan şüpheliler kaçarken kaza yaptı
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Bayrampaşa'da akşam saatlerinde Muratpaşa Mahallesi'nde olay meydana geldi. İddiaya göre, devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine 34 EPU 923 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"DUR" İHTARINA UYMADI

Ancak araçtaki şüpheliler 'dur' ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Ekiplerin telsizle durumu bildirmesi üzerine otomobilin kaçış güzergahında önlem alındı. Takip sırasında şüpheliler, araçlarıyla girdikleri bir sokakta park halindeki bir otomobile çarparak durdu.

1 KİŞİ YAKALANDI

Araçtan inen şüphelilerden biri, olay yerine gelen plakasız bir motosiklete binerek kaçtı. Havaya uyarı ateşi açan polis ekipleri diğer şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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KAÇAN ŞAHIS ARANIYOR

Olay yeri inceleme ekipleri, şüphelilerin kullandığı otomobilde inceleme yaptı. Çalışmaların ardından araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka götürüldü. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BAYRAMPAŞA

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Bayrampaşa'da film gibi kovalamaca! Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler kaçarken kaza yaptı
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