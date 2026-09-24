Bayrampaşa’da kazada savrulan otomobil berber dükkanına çarptı! 2’si ağır 5 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Kartaltepe Mahallesi Bilgehan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan otomobil ile Ordu Caddesi'nde ilerleyen başka bir otomobil, yol kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırımda bulunan 4 kişiye çarptı. Otomobil daha sonra berber dükkanının camına çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kaldırımda bulunan, aralarında temizlik görevlisinin de olduğu 4 kişi ile otomobilde yolcu koltuğunda bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan sürücüler gözaltına alındı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör