Bayrampaşa’da korku dolu anlar! Devrilen su tankeri hafif ticari araca çarptı: Şoför olay yerinden kaçıp…

Kaza, saat 08.15 sıralarında Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 DM 5358 plakalı şu tankeri yokuştan indiği sırada karşı istikamette seyir halinde olan hafif ticari araca çarptı.