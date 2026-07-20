Haberler Yaşam Haberleri Bayrampaşa’da korku dolu anlar! Devrilen su tankeri hafif ticari araca çarptı: Şoför olay yerinden kaçıp…
Giriş Tarihi: 20.07.2026 11:28

Bayrampaşa’da korku dolu anlar! Devrilen su tankeri hafif ticari araca çarptı: Şoför olay yerinden kaçıp…

İstanbul Bayrampaşa’da meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği su tankeri yokuştan indiği sırada hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen su tankeri sürüklenerek park halindeki kamyonete çarparak durabildi. Su tankeri şoförü olay yerinden kaçarken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bayrampaşa’da korku dolu anlar! Devrilen su tankeri hafif ticari araca çarptı: Şoför olay yerinden kaçıp…
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Kaza, saat 08.15 sıralarında Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 DM 5358 plakalı şu tankeri yokuştan indiği sırada karşı istikamette seyir halinde olan hafif ticari araca çarptı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Çarpmanın şiddetiyle savrulan su tankeri, park halindeki kamyonete çarparak durabildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SU TANKERİNİ BIRAKIP KAÇTI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan hafif ticari araç sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından su tankeri şoförünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

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KORKUNÇ KAZA KAMERAYA YANSIDI

Diğer yandan yaşanan kaza anı caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #BAYRAMPAŞA #KAZA

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Bayrampaşa’da korku dolu anlar! Devrilen su tankeri hafif ticari araca çarptı: Şoför olay yerinden kaçıp…
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