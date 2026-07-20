Bayrampaşa’da korku dolu anlar! Devrilen su tankeri hafif ticari araca çarptı: Şoför olay yerinden kaçıp…

Kaza, saat 08.15 sıralarında Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 DM 5358 plakalı şu tankeri yokuştan indiği sırada karşı istikamette seyir halinde olan hafif ticari araca çarptı.
EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
Çarpmanın şiddetiyle savrulan su tankeri, park halindeki kamyonete çarparak durabildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SU TANKERİNİ BIRAKIP KAÇTI
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan hafif ticari araç sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından su tankeri şoförünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi.