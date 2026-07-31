Bayrampaşa'da "laf atma" kavgası: Tartışmayı ayırmak isterken silahla vurulan esnaf hayatını kaybetti!

'AYIRMAK İSTERKEN KURŞUN DENK GELDİ'

Pehlivan'ın esnaf komşusu Nevzat Uşak, "Burada arkadaşlar arasında kavga çıkıyor. Mehmet abi de ayırmaya çalışıyor. O esnada diğerini vurmak isterken kurşun, Mehmet abiye denk geliyor. Hastanede vefat ediyor. Karnından yaralanıyor. Mehmet abi güzel bir esnaftı. Ben de alışveriş yapıyordum ondan." dedi.