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Giriş Tarihi: 31.07.2026 12:32 Son Güncelleme: 31.07.2026 12:57

Bayrampaşa'da "laf atma" kavgası: Tartışmayı ayırmak isterken silahla vurulan esnaf hayatını kaybetti!

İstanbul Bayrampaşa’da Enis Emre C. (38), eşine laf attığını iddia ettiği Raşit Ö. (44) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine olayın yaşandığı işletme sahibi araya girdi. Yaşanan kargaşada ateşlenen silahla işletme sahibi Mehmet Pehlivan (56) hayatını kaybetti. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaya karışan Enis Emre C., Raşit Ö. ve Cemil Ö.‘yü gözaltına aldı.

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Bayrampaşa’da laf atma kavgası: Tartışmayı ayırmak isterken silahla vurulan esnaf hayatını kaybetti!
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Olay 30 Temmuz Perşembe günü saat 16.40 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Enis Emre C., eşine laf attığını iddia ettiği Raşit Ö. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında taraflar kavga etti. Çevredekilerin kavgayı ayırmak istediği sırada Enis Emre C. yanında bulunan silahla etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayda kavgayı ayırmak isteyen esnaf Mehmet Pehlivan silahtan çıkan kurşunlardan birinin karnına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mehmet Pehlivan'a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Kavgaya karışan Raşit Ö. ise aldığı darbelerle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Aüır yaralanan Pehlivan hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'AYIRMAK İSTERKEN KURŞUN DENK GELDİ'

Pehlivan'ın esnaf komşusu Nevzat Uşak, "Burada arkadaşlar arasında kavga çıkıyor. Mehmet abi de ayırmaya çalışıyor. O esnada diğerini vurmak isterken kurşun, Mehmet abiye denk geliyor. Hastanede vefat ediyor. Karnından yaralanıyor. Mehmet abi güzel bir esnaftı. Ben de alışveriş yapıyordum ondan." dedi.

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KASTAMONU'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Mehmet Pehlivan'ın cenazesinin iş yerinin önünde helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderileceği öğrenildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili hemen çalışma başlatan Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipler olaya karışan Raşit Ö., babası Cemil Ö. ve Enis Emre C.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BAYRAMPAŞA

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Bayrampaşa'da "laf atma" kavgası: Tartışmayı ayırmak isterken silahla vurulan esnaf hayatını kaybetti!
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