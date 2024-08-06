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Giriş Tarihi: 6.8.2024 22:07

Bayrampaşa’da park cinayeti: Baba ve oğlunu öldürdü

İstanbul Bayrampaşa’da araç parkı yüzünden çıkan kavgada 75 yaşındaki Lütfü Er ve oğlu Ramazan Er (54) öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri bacağından yaralı şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken kavga anlarına dair görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde baba oğlun 1 kişi ile kavga ettiği anlar görülüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bayrampaşa’da park cinayeti: Baba ve oğlunu öldürdü

Bayrampaşa'da dün sabah saatlerinde yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. İnşaat işleri yapan baba oğulun işyerinin önüne bir kişi araç park etti. Park yeri yüzünden ikili ile aracını parken kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma o gün çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Aynı kişi dün o sokaktan geçerken tartışma yeniden alevlendi. Şüpheli yanında getirdiği tabancayla baba ve oğlunu vurdu. Kendisi de arbede sırasında bacağından yaralandı.

PARK YERİ CİNAYETİ

İhbar üzerine olay yerinde gelen polis ve sağlık ekipleri baba Lütfü Er ve oğlu Ramazan Er'i hastaneye kaldırdı. Baba oğul hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli de yaralı olarak hastanede gözaltına alındı. Olayın park yeri yüzünden çıkan tartışmadan yaşandığı öğrenilirken soruşturma sürüyor.

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Bayrampaşa’da park cinayeti: Baba ve oğlunu öldürdü
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