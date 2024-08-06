Bayrampaşa’da park cinayeti: Baba ve oğlunu öldürdü

Bayrampaşa'da dün sabah saatlerinde yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. İnşaat işleri yapan baba oğulun işyerinin önüne bir kişi araç park etti. Park yeri yüzünden ikili ile aracını parken kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma o gün çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Aynı kişi dün o sokaktan geçerken tartışma yeniden alevlendi. Şüpheli yanında getirdiği tabancayla baba ve oğlunu vurdu. Kendisi de arbede sırasında bacağından yaralandı.

PARK YERİ CİNAYETİ

İhbar üzerine olay yerinde gelen polis ve sağlık ekipleri baba Lütfü Er ve oğlu Ramazan Er'i hastaneye kaldırdı. Baba oğul hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli de yaralı olarak hastanede gözaltına alındı. Olayın park yeri yüzünden çıkan tartışmadan yaşandığı öğrenilirken soruşturma sürüyor.