Bayrampaşa’da pastanede tatlı krizi: Yedi içti, hesabı ödemeden giderken tehditler savurdu! O anlar kamerada

Olay, önceki akşam Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'ndeki bir tatlıcıda meydana geldi. İddiaya göre dükkana gelen bir kişi, sipariş verdi. Adamın durumundan şüphelenen dükkan sahibi Berkay Dönmez, siparişi eksik götürdü. Tatlısını yiyen adam, "Daha sonra ödeyeceğim, IBAN'ıma para atacaklar" deyip dışarı çıktı. Bunun üzerine Berkay Dönmez de arkasından gitti. İddiaya göre şahıs, dükkan sahibi Berkay Dönmez'i tehdit etti. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
"'IBAN'IMA PARA GELECEK, ÖDEME YAPACAĞIM' DEDİ "
Dükkan sahibi Berkay Dönmez, "İşletmemize bir şahıs geldi. Şahıs bizden pasta ve birkaç tane ürün istedi. Biz dış görünüşünden kaynaklı birtakım şüphelerde bulunduk. O yüzden servisi eksik yaptık. Ve bundan sonra kalkıp gitmeye çalıştı, hesabı ödemedi. 'IBAN'ıma para gelecek, ödeme yapacağım' dedi ancak hiçbir şekilde ödeme yapmadı. Kasaya gelip sadece 'IBAN'ıma ödeme gelmedi, para gelmedi' deyip burayı terk etti. Kapıda sigara içeceğim bahanesiyle dışarı çıkıp buradan kaçtı" dedi.
"KAMERASI OLMAYAN BİR ALANA ÇAĞIRIP TEHDİT ETTİ"
Kişinin kendisini kameranın olmadığı bir alana çağırarak tehdit ettiğini iddia eden Dönmez, "Çıktıktan sonra ben de arkasından çıktım kendisine seslendim, ödeme yapmadığını söyledim. Duydu da. 'İleriye gel, ileride sana ödemesini yapacağım' diye beni tehdit etti. Kamerası olmayan bir alana çağırmaya çalıştı. Biz gitmedik. Burada ödemeyi yapmayıp ileriye ödeme yapacağım diye çağırması bizi şüphelendirdi. Biz de gitmedik" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Dönmez, akşam geç saatlerde sonra şüphelilerin bölgede dolaştığını bu nedenle dükkanı terk edemediğini öne sürdü.