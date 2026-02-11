Haberler Yaşam Haberleri Bayrampaşa'da sır olay: Cesedi burada bulundu! Meğer 1 haftadır...
Giriş Tarihi: 11.02.2026 09:57

Bayrampaşa'da sır olay: Cesedi burada bulundu! Meğer 1 haftadır...

İstanbul Bayrampaşa'da otoyol kenarındaki yeşil alanda 1 hafta önce öldüğü değerlendirilen erkek cesedi bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede, üzerinde kimlik çıkmaya cesedin 40 yaşlarında birine ait olduğu değerlendirilirken üzerinde kesici delici alet izine rastlanmadı. Cesedin kesin ölüm nedeni araştırılıyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Bayrampaşa’da sır olay: Cesedi burada bulundu! Meğer 1 haftadır...
  • ABONE OL

Olay, dün akşam saatlerinde Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi mevkii O-3 Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü'nün altındaki yeşil alanda meydana geldi. İddiaya göre, otoyolun altında kalan yeşil alanda vatandaşlar tarafından yerde yatan bir kişinin cansız bedeni görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 HAFTA ÖNCE ÖLMÜŞ

Ekiplerin ilk incelemeleri sonrası cesedin 40 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Daha sonra polis ekipleri, alanı güvenlik şeridi ile kapatarak olay yerinde geniş çaplı bir inceleme yaptı. Yapılan incelemede, erkek şahsın yaklaşık 1 hafta önce öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

KESİCİ DELİCİ ALET İZİNE RASTLANMADI

Öte yandan cesedin, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından otoyoldan yeşil alana atıldığı üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme sürerken ilke belirlemelerde üzerinde kesici delici alet izine rastlanmadı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayrampaşa'da sır olay: Cesedi burada bulundu! Meğer 1 haftadır...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz