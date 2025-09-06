Bayrampaşa’da ’yol vermedi’ magandalığı! Hem çarptılar hem darp ettiler: O anlar kameraya yansıdı

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından S.C.(33) isimli kamyonet sürücüsü, P.C.(34) isimli kadın şahıs ile E.O.(15) isimli yolcu koltuğunda bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca kamyonet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından P.C. serbest bırakılırken, , S.C. ve E.O. isimli şüpheliler "kasten yaralama" ile "tehdit ve hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edildi. Öte yandan, kendisine yol vermediği gerekçesiyle otomobile çarptığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.