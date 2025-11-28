Bayrampaşa’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Şemsi Paşa Caddesi Yel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki yolcu otobüsü sola dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen 34 HN 2458 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.