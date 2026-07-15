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Giriş Tarihi: 15.07.2026 10:47

Bayrampaşa'daki 12 yıllık sır cinayet aydınlatıldı: Cinayeti inşaatta karıştığı kavga ortaya çıkarmıştı!

İstanbul Bayrampaşa’da 2014 yılında bıçaklanarak öldürülen servis şoförü 67 yaşındaki Gültekin Yıldırım cinayeti, İstanbul Emniyeti Cinayet Büro ekiplerinin faili meçhul dosyalarına yönelik yürüttüğü çalışmalar sayesinde 12 yıl sonra aydınlatıldı. Olay yerinden alınan DNA örneklerinin yeniden incelenmesiyle kimliği belirlenen şüpheli, Muğla’nın Datça ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Metin Ö.’nün Sinop Cezaevi tadilatında işçi olarak çalışırken bir kavgaya karıştığı ve olay nedeniyle DNA’nın alınıp veri tabanına aktarıldığı ortaya çıktı. Şüpheli, "Olayı hatırlamıyorum" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Bayrampaşa’daki 12 yıllık sır cinayet aydınlatıldı: Cinayeti inşaatta karıştığı kavga ortaya çıkarmıştı!
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Bayrampaşa, otogar yakınındaki yeşil alanda 24 Haziran 2014'te bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri Gültekin Yıldırım'ı bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Yapılan incelemeler sonucunda cinayetin gece yarısından sonra işlendiği tespit edildi. Ayrıca Gültekin Yıldırım'ın teninde ve ceketinde boğuşma sonucu olduğu anlaşılan katile ait kan örnekleri bulundu. Ancak o tarihte yapılan araştırmalarda DNA örnekleri hiç kimseyle eşleşmeyince olay faili meçhul olarak kaldı. Gültekin Yıldırım'ın olaydan sonra gasbedilen telefonu ise Gaziantep'te bulundu.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube müdürlüğü tarafından faili meçhul cinayet olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar sırasında Adli Tıp Kurumunda yapılan inceleme soruşturmanın seyrini değiştirdi. 2025 yılında Sinop cezaevinin restorasyon inşaatında yaşanan bir kavganın ardından gözaltına alınan Metin Ö.'nün kan örnekleri alınarak DNA örnekleri çıkarıldı. Yapılan incelemede Metin Ö.'nün DNA örnekleri, yıllar önce öldürülen Gültekin Yıldırım'ın üzerinde bulunan DNA örnekleriyle eşleşti.

DATÇA'DA YAKALANDI

Bu gelişme üzerine Metin Ö.'nün cep telefonu kayıtlarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay günü ve saatinde şüphelinin Gültekin Yıldırım ile aynı yerde olduğunu tespit etti. Şüpheliyi yakalamak için Datça'ya giden polis ekipleri, inşaatta çalışan Metin Ö.'yü Karaköy mahallesinden Reşadiye mahallesine giderken minibüsün içinde gözaltına aldı.

'OLAYI HİÇ HATIRLAMIYORUM'

Şüpheli Metin Ö.'nün kendisini yakalayan polislere "Olayı hiç hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Şüphelinin daha önceden 2 'tehdit', 2 'yaralama' ve bir 'güveni kötüye kullanmaktan' toplam 5 suç kaydı olduğu tespit edildi. Datça'dan İstanbul'a getirilmek üzere yola çıkan şüphelinin sorgusu İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılacak.

Gültekin Yıldırım

Metin Özden

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #BAYRAMPAŞA #ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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