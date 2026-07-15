Bayrampaşa’daki 12 yıllık sır cinayet aydınlatıldı: Cinayeti inşaatta karıştığı kavga ortaya çıkarmıştı!

DATÇA'DA YAKALANDI

Bu gelişme üzerine Metin Ö.'nün cep telefonu kayıtlarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay günü ve saatinde şüphelinin Gültekin Yıldırım ile aynı yerde olduğunu tespit etti. Şüpheliyi yakalamak için Datça'ya giden polis ekipleri, inşaatta çalışan Metin Ö.'yü Karaköy mahallesinden Reşadiye mahallesine giderken minibüsün içinde gözaltına aldı.

'OLAYI HİÇ HATIRLAMIYORUM'

Şüpheli Metin Ö.'nün kendisini yakalayan polislere "Olayı hiç hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Şüphelinin daha önceden 2 'tehdit', 2 'yaralama' ve bir 'güveni kötüye kullanmaktan' toplam 5 suç kaydı olduğu tespit edildi. Datça'dan İstanbul'a getirilmek üzere yola çıkan şüphelinin sorgusu İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılacak.

Gültekin Yıldırım

Metin Özden

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör