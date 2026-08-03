Haberler Yaşam Haberleri Bayrampaşa’daki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Olay yerine gelen eş kurşun yağdırdı: ‘Karıma laf ettin' deyip…
Giriş Tarihi: 3.08.2026 15:30

Bayrampaşa’daki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Olay yerine gelen eş kurşun yağdırdı: ‘Karıma laf ettin' deyip…

İstanbul Bayrampaşa’da meydana gelen olayda Mehmet Pehlivan kurşunların hedefi oldu. Fırının önünde müşteri olarak oturan Raşit Ö. ile yoldan geçen Çiğdem C. (37) ve yanında bulunan kızı G.C. (13) arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Çiğdem C. Olay yerine eşini çağırınca olanlar oldu. Saldırgan eş silahla etrafa rastgele ateş açarken kurşunlardan biri, tarafları ayırmaya çalışan esnaf Mehmet Pehlivan’a isabet etti. Talihsiz adam hayatını kaybederken dehşetin görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bayrampaşa’daki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Olay yerine gelen eş kurşun yağdırdı: ‘Karıma laf ettin’ deyip…
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Olay 30 Temmuz Perşembe günü saat 16.40 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Tuna Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırının önünde müşteri olarak oturan Raşit Ö. ile yoldan geçen Çiğdem C. (37) ve yanında bulunan kızı G.C. (13) arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sokaktan ayrılan Çiğdem C., yaklaşık 25 dakika sonra olay yerine eşi Enis Emre C. (38) ile geldi.

OLAY YERİNE GELEN EŞ DEHŞET SAÇTI

Enis Emre C., Raşit Ö.'yü darbetmeye çalıştı. Bu sırada kavgaya Raşit Ö.'nün babası Cemil Ö. (70) de dahil oldu. Taraflar arasında yaşanan arbedede şüphelinin belindeki tabancayı fark eden baba ve oğul silahı almak istedi. Çevredekilerin kavgayı ayırmak istediği sırada Enis Emre C. silahla etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

Kavgayı ayırmak isterken kör kurşunun isabet ettiği esnaf hayatını kaybetti: O kavganın görüntüleri ortaya çıktı

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Olayda kavgayı ayırmak isteyen esnaf Mehmet Pehlivan silahtan çıkan kurşunlardan birinin karnına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan Mehmet Pehlivan'a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Kavgaya karışan Raşit Ö. ise aldığı darbelerle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Pehlivan Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Pehlivan'ın cenazesi memleketi Kastamonu'da toprağa verildi.

KAVGANIN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Enis Emre C. ile Raşit Ö.'nün arasında çıkan kavganın büyümesi ve Enis Emre C.'nin silahından çıkan kurşunların tarafları ayırmak isteyen Mehmet Pehlivan'a isabet ettiği anlar yer aldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili gözaltına alınan Raşit Ö. Cemil Ö. ile Enis Emre C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #MEHMET PEHLİVAN #BAYRAMPAŞA

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Bayrampaşa’daki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Olay yerine gelen eş kurşun yağdırdı: ‘Karıma laf ettin' deyip…
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