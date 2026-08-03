Bayrampaşa’daki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Olay yerine gelen eş kurşun yağdırdı: ‘Karıma laf ettin’ deyip…

Olay 30 Temmuz Perşembe günü saat 16.40 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Tuna Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırının önünde müşteri olarak oturan Raşit Ö. ile yoldan geçen Çiğdem C. (37) ve yanında bulunan kızı G.C. (13) arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sokaktan ayrılan Çiğdem C., yaklaşık 25 dakika sonra olay yerine eşi Enis Emre C. (38) ile geldi.