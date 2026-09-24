Bayrampaşa’ya 1 milyar 150 milyon TL’lik spor yatırımı! Tesisler baştan aşağı yenileniyor

İstanbul Bayrampaşa'da spor altyapısını güçlendirecek kapsamlı yatırım programı hayata geçirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bayrampaşa Belediyesi işbirliğinde ilçedeki spor tesislerinin geliştirilmesi, yenilenmesi ve altyapılarının güçlendirilmesini kapsayan 1 milyar 150 milyon TL'lik yatırım için temel atma ve tanıtım töreni düzenlendi.

Mega Center Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım ve eski milli basketbolcu Semih Erden katıldı. Program kapsamında ilçedeki Arda Turan, Semih Erden, Necip Uysal, Cevatpaşa ve Mega Center spor tesislerinin yenilenmesi planlanırken, Bayrampaşa'daki diğer spor alanlarında da kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilecek.

BAYRAMPAŞA'YA DEV YATIRIM: 1 MİLYAR 150 MİLYON TL'LİK SPOR HAMLESİ

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bayrampaşa'nın sporda önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek ilçeden çok sayıda başarılı sporcunun yetiştiğini söyledi. Bayrampaşa'nın sporda özel bir ilçe olduğunu ifade eden Bak, "Bayrampaşa ve spor için güzel bir gün yaşanıyor. İnşallah bu güzel yatırımları hep birlikte hayata geçirerek Bayrampaşa'nın gençlerine hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi. Bak, ilçeden Semih Erden, Arda Turan, Necip Uysal ve Hidayet Türkoğlu gibi önemli sporcuların çıktığını belirterek Bayrampaşa'nın spor yatırımlarını hak eden bir ilçe olduğunu söyledi.

BAKAN BAK: CUMHURBAŞKANIMIZIN SPOR VİZYONU ÇOK KIYMETLİ

Konuşmasında sporun toplum üzerindeki birleştirici gücüne de değinen Bakan Bak, milli takımların ve kulüplerin başarılarının toplumda ortak bir heyecan oluşturduğunu söyledi.

Bayrampaşa'da geçmiş yıllarda farklı branşlarda sporcularla ve kulüplerle bir araya geldiğini anlatan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spor alanındaki geçmişine ve gençlere yönelik vizyonuna dikkat çekti. Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sporun içinden gelmesinin, spor yöneticiliğindeki tecrübesinin ve gençler için çizdiği vizyonun önemli olduğunu ifade etti.

BAYRAMPAŞA STADI'NIN TRİBÜNLERİ YENİDEN YAPILACAK

Bayrampaşa'daki mevcut spor salonunun yıkıldığını ve yerine yeni bir spor kompleksi yapılacağını açıklayan Bakan Bak, projenin hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. Yeni kompleksin içerisinde spor salonu, yüzme havuzu, alt salonlar ve kamp merkezinin bulunacağını belirten Bak, projenin ihalesinin kısa süre içerisinde yapılacağını ifade etti.

Bak ayrıca Bayrampaşa Stadı'nın tribünlerinin de yenileneceğini açıkladı. Mevcut tribünün yıkılarak yerine modern bir tribün yapılacağını belirten Bakan Bak, böylece stadın daha etkin kullanılacağını söyledi.

BAK: TÜRKİYE'DE SPOR TESİSİ DEVRİMİ VAR

Türkiye genelindeki spor yatırımlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Bak, son yıllarda tesisleşme alanında önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

Bak, "Türkiye'nin müthiş bir tesis yatırımı var ve spor tesisi devrimi var. Özellikle Avrupa'daki en modern stadyumları Türkiye'de. Modern salonlar, atletizm pistleri, pek çok yatırım var, yüzme havuzları var." ifadelerini kullandı. Bakan Bak, modern spor tesislerinin gençlerin spora yönlendirilmesinin yanı sıra dijital bağımlılık ve uyuşturucu gibi risklerden uzak tutulması açısından da önem taşıdığını belirtti.

1 MİLYON YATAK KAPASİTESİNE ULAŞILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın üniversite öğrencilerine yönelik yurt hizmetlerine de değinen Bakan Bak, yapılan yatırımlarla yurt kapasitesinin 1 milyon yatağa ulaştığını söyledi.

Bak, kendilerine başvuran öğrencilerin yüzde 96'sının yurtlara yerleştirildiğini belirterek yerleştirme işlemlerinin devam ettiğini ifade etti. Üniversite öğrencilerine yönelik burs ve kredi desteğinin de sürdüğünü belirten Bakan Bak, yaklaşık 1 milyon 600 bin gence burs ve kredi imkânı sağlandığını söyledi.

İSTANBUL 2027 AVRUPA OYUNLARI'NA HAZIRLANIYOR

İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na hazırlandığını da belirten Bakan Bak, organizasyon kapsamında kentteki altyapı yatırımlarının sürdüğünü söyledi. Olimpiyat Stadı'nın yanında Avrupa'nın en modern atletizm tesislerinden birinin yapımının devam ettiğini belirten Bak, tesisin kısa süre içerisinde tamamlanmasının planlandığını ifade etti. İstanbul'da ayrıca ragbi, atıcılık ve farklı branşlara yönelik tesislerde de çalışmalar yürütüldüğünü belirten Bak, kentin Avrupa Oyunları'na hızlı şekilde hazırlandığını kaydetti.

ANKARA'YA TÜRKİYE'NİN 3'ÜNCÜ BÜYÜK STADYUMU

Bakan Bak, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında da Türkiye genelindeki yatırımların devam ettiğini söyledi. Ankara'da modern bir stadyumun tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Bak, stadın yıl sonuna doğru açılmasının planlandığını ifade etti.

Yeni stadın Türkiye'nin üçüncü büyük stadyumu olacağını belirten Bak, tesisin yalnızca futbol karşılaşmalarına değil, farklı spor branşlarına da ev sahipliği yapacağını söyledi. Stadın içerisinde 17 farklı branşta spor yapılabilecek alanların yanı sıra gençlik merkezi ve konferans salonlarının da bulunacağını belirtti. Bakan Osman Aşkın Bak, konuşmasının sonunda Sofya'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculara başarılar diledi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör