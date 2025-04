Bazı acılar baki kalıyor giden geri gelmiyor

SABAH Gazetesi'nde uzun yıllar Haber Müdürlüğü, Haber Koordinatörlüğü görevinde bulunan ve son olarak Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlenen Şaban Arslan, 3 Nisan 2023 tarihinde gazete binasındaki odasında görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybetmişti. Ebediyete uğurladığımız Arslan'ın vefatının ikinci yıldönümünde hayat arkadaşı Serpil Arslan, SABAH'a konuştu. Arslan, "Zaman her şeyin ilacı deseler de bazı acılar baki kalıyor, malum giden geri gelmiyor. Dinmeyen bir acı bıraktı. Ajandasında 3 Nisan 2023 gününe aldığı yarım kalan notlar, oğlunun mezuniyetini görme hayali, bitişini göremediği ama hayalleri kadar güzel olan köy evi... Yarım kalan çok hikâyesi, sonlandırmak istediği çok öyküsü vardı. Biz onu sadece yarım bıraktıklarını tamamlarken değil, her anımızda anıyoruz dinlemeyi ve söylemeyi çok sevdiği türkülerle, onun gibi neşeyle kahkaha atarken, klavye tuşlarına onun gibi sertçe basarken, köy evine her gidişimizde... Seni her an çok özlüyoruz. Mekânın cennet olsun, canım seni çok seviyoruz" dedi.Usta kalemin hayat dolu bir insan olduğunu kaydeden Arslan, "İki yıl önce bugün, iş arkadaşları 'Şaban hastalandı, çocukları da alıp hastaneye gelir misin?' diye aradıklarında, başımıza geleceklerden habersiz yola çıkmıştık. Şaban'ın da o ana kadar bir parçası olduğu yazı işleri ekibini yaşlı gözlerle gördük, o acı haberi hastane kapısında aldık" diye konuştu.