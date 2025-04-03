Bazı acılar baki kalıyor giden geri gelmiyor

Ebediyete uğurladığımız Arslan'ın vefatının ikinci yıldönümünde hayat arkadaşı Serpil Arslan, SABAH'a konuştu. Arslan, "Zaman her şeyin ilacı deseler de bazı acılar baki kalıyor, malum giden geri gelmiyor. Dinmeyen bir acı bıraktı. Ajandasında 3 Nisan 2023 gününe aldığı yarım kalan notlar, oğlunun mezuniyetini görme hayali, bitişini göremediği ama hayalleri kadar güzel olan köy evi... Yarım kalan çok hikâyesi, sonlandırmak istediği çok öyküsü vardı. Biz onu sadece yarım bıraktıklarını tamamlarken değil, her anımızda anıyoruz dinlemeyi ve söylemeyi çok sevdiği türkülerle, onun gibi neşeyle kahkaha atarken, klavye tuşlarına onun gibi sertçe basarken, köy evine her gidişimizde... Seni her an çok özlüyoruz. Mekânın cennet olsun, canım seni çok seviyoruz" dedi.