BDDK kararı nedir, ne anlama geliyor? BDDK kararı sonrası dolar kurunda dalgalanma yaşandı!- Son dakika haberleri

BDDK KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Bazı şirketlerin döviz borcu ya da döviz yükümlülüğü olmamasına rağmen TL kredi kullanarak döviz alımı gerçekleştirdiği ve döviz pozisyonu tuttuklarını açıklayan BDDK, "Yani üretime, istihdama, yatırıma gitmesi gereken uygun koşullu TL ticari kredi kaynakları, gerçek bir ihtiyaç olmadığı halde bazı şirketlerce döviz alımı amacıyla kullanılmaya devam etmektedir." açıklamasını yaptı.

Bunun sonucunda kredilerin amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla makro bir tedbirin cuma günü alındığını bildiren BDDK, şu açıklamaları yaptı:

"Bağımsız denetime tabi bir şirket olması, şirketin yabancı para (YP) nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduatın) TL karşılığının 15 milyon liranın üzerinde olması ve şirketin YP nakdi varlıkların TL karşılığının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması... Herhangi bir şirketin karar kapsamına girebilmesi söz konusu 3 şartın hepsinin birden sağlanması gerekmektedir. Diğer taraftan, söz konusu karar kapsamına gerçek kişiler ile gerçek kişi şirket ortakları da girmemektedir."